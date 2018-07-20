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WhatsApp выключает функции пересылки сообщений

WhatsApp выключает функции пересылки сообщений

Киев  •  УНН

 • 31316 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. WhatsApp из-за ситуации в Индии, где фейковые сообщение в мессенджере о похищении детей привели к массовым избиениям и убийствам, в тестовом режиме выключает функцию пересылки сообщений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы создали WhatsApp как приватное приложение для обмена сообщениями - это простой, безопасный и надежный способ общения с друзьями и семьей. И поскольку мы добавили новые функции, мы осторожно пытались сохранить такое чувство интимности, которое люди говорят, что любят. Несколько лет назад мы добавили функцию в WhatsApp, которая позволяет пересылать сообщения на несколько чатов одновременно. Сегодня мы запускаем тест для ограничения переадресации, который будет применяться для всех, кто использует WhatsApp", - говорится в сообщении.

В Индии, где люди пересылают больше сообщений, фотографий и видео, чем любая другая страна мира, WhatsApp также проверит низшую границу в 5 чатов одновременно, и удалит кнопку перемотки рядом с медиа-сообщениями.

"Мы считаем, что эти изменения, которые мы будем продолжать оценивать, помогут сохранить WhatsApp таким образом, как это было: приватная программа обмена сообщениями. Мы глубоко привержены вашей безопасности и конфиденциальности, поэтому WhatsApp полностью зашифрован, и мы будем продолжать совершенствовать наше приложение с такими функциями, как эта", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 25 апреля один из самых популярных мессенджеров в мире WhatsApp установил возрастное ограничение. Теперь пользоваться им можно от 16 лет.

Украинские Национальные Новости

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