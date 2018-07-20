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WhatsApp вимикає функцію пересилки повідомлень

WhatsApp вимикає функцію пересилки повідомлень

Київ • УНН

 • 31316 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. WhatsApp через ситуацію в Індії, де фейкові повідомлення у месенджері про викрадення дітей призвели до масових побиттів та вбивств, у тестовому режимі вимикає функцію пересилки повідомлень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.

"Ми створили WhatsApp як приватний додаток для обміну повідомленнями - це простий, безпечний та надійний спосіб спілкування з друзями та родиною. І оскільки ми додали нові функції, ми обережно намагалися зберегти таке почуття інтимності, яке люди кажуть, що люблять. Кілька років тому ми додали функцію до WhatsApp, яка дозволяє пересилати повідомлення на кілька чатів одночасно.Сьогодні ми запускаємо тест для обмеження переадресації, який буде застосовуватися для всіх, хто використовує WhatsApp", - сказано у повідомлені.

У Індії, де люди пересилають більше повідомлень, фотографій та відео, ніж будь-яка інша країна світу, WhatsApp також перевірить нижчу межу в 5 чатів одночасно, і видалить кнопку швидкого перемотування поруч із медіа-повідомленнями.

"Ми вважаємо, що ці зміни, які ми будемо продовжувати оцінювати, допоможуть зберегти WhatsApp таким чином, як це було: приватна програма обміну повідомленнями. Ми глибоко схильні до вашої безпеки та конфіденційності, тому WhatsApp повністю зашифрований, і ми будемо продовжувати вдосконалювати наш додаток з такими функціями, як ця", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, 25 квітня один з найпопулярніших месенджерів у світі WhatsApp встановив вікове обмеження. Відтепер користуватися ним можна від 16 років.

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