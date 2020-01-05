WBO и WBA выступили за поддержку выступлений профессиональных боксеров на ОИ-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. WBO и WBA приняли решение направлено на поддержку боксеров-профессионалов, которые хотят выступить на Олимпийских играх в Токио, передает УНН со ссылкой на "BoxingScene".
В письме президент WBA Жильберто Хесус Мендоса пожелал удачи тем, кто решил отправиться в Токио-2020.
“От имени большой семьи Всемирной боксерской ассоциации, пионера в управлении боксом, которой я имею честь руководить, я хочу выразить нашу полную поддержку всем профессиональным боксерам в Мексике готовы принять участие в отборочном турнире для следующие Олимпийские игры. В „WBA“ мы продолжим открывать двери всем боксерам, которые являются частью этих отборочных, а также тем, кто готовится и участвует в Токио 2020 года, и мы желаем им наибольших успехов в их новых соревнованиях”, — сказал Мендоса.
Позиция WBA была также поддержана Всемирной боксерской организации (WBO), которая позволит ее чемпионам участвовать в отборочных матчах или в самих играх.
В свою очередь, эта позиция, с другой стороны, была принята Всемирной боксерской советом (WBC), который заявил, что для любительских и профессиональных бойцов опасно сталкиваться друг с другом.
Отметим, “WBC” сообщил, что организация введет двухлетний запрет для всех профессиональных боксеров, которые решат участвовать в олимпийских отборочных турнирах или в любом другом турнире, который даст им возможную квалификацию на Олимпийские игры в Токио.