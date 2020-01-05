WBO і WBA виступили за підтримку виступів професійних боксерів на ОІ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. WBO і WBA прийняли рішення спрямоване на підтримку боксерів-професіоналів, які хочуть виступити на Олімпійських іграх в Токіо, інформує УНН з посиланням на "BoxingScene".
У листі президент WBA Жільберто Хесус Мендоса побажав удачі тим, хто вирішив відправитися в Токіо-2020.
“Від імені великої родини Всесвітньої боксерської асоціації, піонера в управлінні боксом, якій я маю честь керувати, я хочу висловити нашу повну підтримку всім професійним боксерам в Мексиці, які бажають взяти участь у відбірковому турнірі для наступні Олімпійські ігри. У „WBA“ ми продовжимо відкривати двері всім боксерам, які є частиною цих відбіркових, а також тим, хто готується і бере участь в Токіо 2020 року, і ми бажаємо їм найбільших успіхів в їх нових змаганнях”, — сказав Мендоса.
Позиція WBA була також підтримана Всесвітньою боксерською організацією (WBO), яка дозволить її чемпіонам брати участь у відбіркових матчах або в самих іграх.
Натомість ця позиція, з іншого боку, не була прийнята Всесвітньою боксерською радою (WBC), який заявив, що для аматорських та професійних бійців небезпечно стикатися один з одним.
Відзначимо, “WBC” повідомив, що організація введе дворічну заборону для всіх професійних боксерів, які вирішать брати участь в олімпійських відбіркових турнірах або в будь-якому іншому турнірі, який дасть їм можливу кваліфікацію на Олімпійські ігри в Токіо.