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WBO і WBA виступили за підтримку виступів професійних боксерів на ОІ-2020

WBO і WBA виступили за підтримку виступів професійних боксерів на ОІ-2020

Київ • УНН

 • 9143 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. WBO і WBA прийняли рішення спрямоване на підтримку боксерів-професіоналів, які хочуть виступити на Олімпійських іграх в Токіо, інформує УНН з посиланням на "BoxingScene".

У листі президент WBA Жільберто Хесус Мендоса побажав удачі тим, хто вирішив відправитися в Токіо-2020.

“Від імені великої родини Всесвітньої боксерської асоціації, піонера в управлінні боксом, якій я маю честь керувати, я хочу висловити нашу повну підтримку всім професійним боксерам в Мексиці, які бажають взяти участь у відбірковому турнірі для наступні Олімпійські ігри. У „WBA“ ми продовжимо відкривати двері всім боксерам, які є частиною цих відбіркових, а також тим, хто готується і бере участь в Токіо 2020 року, і ми бажаємо їм найбільших успіхів в їх нових змаганнях”, — сказав Мендоса.

Позиція WBA була також підтримана Всесвітньою боксерською організацією (WBO), яка дозволить її чемпіонам брати участь у відбіркових матчах або в самих іграх.

Натомість ця позиція, з іншого боку, не була прийнята Всесвітньою боксерською радою (WBC), який заявив, що для аматорських та професійних бійців небезпечно стикатися один з одним.

Відзначимо, “WBC” повідомив, що організація введе дворічну заборону для всіх професійних боксерів, які вирішать брати участь в олімпійських відбіркових турнірах або в будь-якому іншому турнірі, який дасть їм можливу кваліфікацію на Олімпійські ігри в Токіо.

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