WADA нашло подтверждение существованию госпрограммы допинга в России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Всемирное антидопинговое агентство подтвердило правдивость данных, полученных от российского разоблачителя использования допинга Григория Родченкова из базы московской лаборатории о тестах с января 2012 года по август 2015 года, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Отмечено, что информацию об этом обнародовала редакция немецких государственных телеканалов ARD / WDR, которые занимаются вопросами использования допинга в спорте, со ссылкой на главного следственного WADA Гюнтера Юнгера.
“Мы завершили криминалистическую экспертизу и можем подтвердить подлинность этой базы данных”, — подчеркнул Юнгер.
Также он добавил, что ее содержание подкрепляет утверждение экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что в указанный период в России на государственном уровне предпринимали усилия “для защиты российских атлетов, которые, вероятно, участвовали в программе допинга”.
Кроме того, по его словам, расследование будет продолжено, чтобы установить имена конкретных спортсменов.
Как сообщал УНН, россияне пытались подменить допинг-пробы Виты Семеренко в 2013 году.