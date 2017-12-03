WADA нашло подтверждение существованию госпрограммы допинга в России

Отмечено, что информацию об этом обнародовала редакция немецких государственных телеканалов ARD / WDR, которые занимаются вопросами использования допинга в спорте, со ссылкой на главного следственного WADA Гюнтера Юнгера.

“Мы завершили криминалистическую экспертизу и можем подтвердить подлинность этой базы данных”, — подчеркнул Юнгер.

Также он добавил, что ее содержание подкрепляет утверждение экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что в указанный период в России на государственном уровне предпринимали усилия “для защиты российских атлетов, которые, вероятно, участвовали в программе допинга”.

Кроме того, по его словам, расследование будет продолжено, чтобы установить имена конкретных спортсменов.

Как сообщал УНН, россияне пытались подменить допинг-пробы Виты Семеренко в 2013 году.