WADA знайшло підтвердження існуванню держпрограми допінгу в Росії

Зазначено, що інформацію про це оприлюднила редакція німецьких державних телеканалів ARD/WDR, які займаються питаннями використання допінгу в спорті, з посиланням на головного слідчого WADA Гюнтера Юнгера.

“Ми завершили криміналістичну експертизу і можемо підтвердити справжність цієї бази даних”, — наголосив Юнґер.

Також він додав, що її зміст підкріплює ствердження екс-глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова про те, що в зазначений період в Росії на державному рівні робили зусилля “для захисту російських атлетів, які, імовірно, брали участь в програмі допінгу”.

Окрім того, за його словами, розслідування буде продовжене, щоб встановити імена конкретних спортсменів.

Як повідомляв УНН, росіяни намагались підмінити допінг-пробу Віти Семеренко у 2013 році.