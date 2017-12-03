WADA знайшло підтвердження існуванню держпрограми допінгу в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство підтвердило правдивість даних, отриманих від російського викривача використання допінгу Григорія Родченкова з бази московської лабораторії про тести з січня 2012 року по серпень 2015 року, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Зазначено, що інформацію про це оприлюднила редакція німецьких державних телеканалів ARD/WDR, які займаються питаннями використання допінгу в спорті, з посиланням на головного слідчого WADA Гюнтера Юнгера.
“Ми завершили криміналістичну експертизу і можемо підтвердити справжність цієї бази даних”, — наголосив Юнґер.
Також він додав, що її зміст підкріплює ствердження екс-глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова про те, що в зазначений період в Росії на державному рівні робили зусилля “для захисту російських атлетів, які, імовірно, брали участь в програмі допінгу”.
Окрім того, за його словами, розслідування буде продовжене, щоб встановити імена конкретних спортсменів.
Як повідомляв УНН, росіяни намагались підмінити допінг-пробу Віти Семеренко у 2013 році.