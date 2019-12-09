WADA сегодня рассмотрит санкции против РФ

Россия была объявлена виновной в манипулировании лабораторными данными, переданными следователем. Ключевая комиссия рекомендовала целый ряд мероприятий - включая запрет России приниматься и участвовать в крупных международных турнирах.

Международный олимпийский комитет заявил, что будет готов разрешить российским спортсменам, которые смогут доказать, что они чистые, соревноваться под нейтральным флагом, как на прошлогодних зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Но большинство членов комитета из числа влиятельных спортсменов WADA утверждают, что "единственным подходящим решением является полный запрет российского участия", что исключает их из Токийских игр следующего года и Пекинских 2022 года.

В совместном заявлении от девяти членов комитета, в том числе его главы комитета Бекки Скотт и бывшей британской паралимпийской спортсменки Вики Аггар, говорится, что такой шаг был "единственной значимой санкцией".

"Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, обнаруженные на сегодняшний день, будут только поощряться и продолжаться с меньшей реакцией. Пока эти критические злоупотребления добродетелью в спорте не столкнутся со смелостью и решительным обязательством защитить спортсменов и чистый спорт, они будут продолжаться, а виды спорта, которые мы любим, останутся запятнанными", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, решение WADA по РФ будет обязательным для МОК.