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WADA сьогодні розгляне санкції проти РФ

WADA сьогодні розгляне санкції проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) збереться на засідання у понеділок, 9 грудня, у Лозанні, щоб розглянути можливе запровадження санкційних обмежень проти РФ через новий допінговий скандал. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Росія була оголошена винною щодо маніпулювання лабораторними даними, переданими слідчим. Ключова комісія рекомендувала цілий ряд заходів - включаючи заборону Росії прийматись та брати участь у великих міжнародних турнірах.

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що буде готовий дозволити російським спортсменам, які зможуть довести, що вони чисті, змагатись під нейтральним прапором, як на минулорічних зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані.

Але більшість членів комітету з числа впливових спортсменів WADA стверджують, що "єдиним відповідним рішенням є повна заборона російської участі", яка виключає їх із Токійських ігор наступного року та Пекінських 2022 року.

У спільній заяві від дев'яти членів комітету, в тому числі його голови комітету Бекі Скотт та колишньої британської паралімпійської спортсменки Вікі Аггар, йдеться про те, що такий крок був "єдиною значущою санкцією".

"Ми стверджуємо, що шахрайство, маніпуляції та обман, виявлені на сьогоднішній день, будуть лише заохочуватись та продовжуватися з меншою реакцією. Поки ці критичні зловживання доброчесністю у спорті не зіткнуться із сміливістю та рішучим зобов'язанням захистити спортсменів та чистий спорт, вони продовжуватимуться, а види спорту, які ми любимо, залишаться заплямованими", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося раніше, рішення WADA щодо РФ буде обов'язковим для МОК.

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