Взрыв во время воздушной тревоги ночью был за пределами Николаева - мэр
Киев • УНН
Ночью во время воздушной тревоги произошел взрыв на открытой территории за пределами Николаева. Детали инцидента и возможные последствия не сообщаются.
Ночью во время воздушной тревоги произошел взрыв на открытой территории за пределами Николаева, сообщил мэр города Александр Сенкевич во вторник, пишет УНН.
Взрыв произошел на открытой территории за пределами Николаева
Детали и возможные последствия не сообщаются.
Окупанти обстріляли Миколаївщину балістичними ракетами та дронами: без жертв3 сентября 2024, 05:02 • 21542 просмотра