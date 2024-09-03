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Вибух під час повітряної тривоги вночі був за межами Миколаєва - мер

Київ • УНН

 • 22873 перегляди

Вночі під час повітряної тривоги стався вибух на відкритій території за межами Миколаєва. Деталі інциденту та можливі наслідки не повідомляються.

Уночі під час повітряної тривоги стався вибух на відкритій території за межами Миколаєва, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у вівторок, пише УНН.

Вибух стався на відкритій території за межами Миколаєва

- написав Сєнкевич у Telegram.

Деталі та можливі наслідки не повідомляються.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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