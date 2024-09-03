Вибух під час повітряної тривоги вночі був за межами Миколаєва - мер
Київ • УНН
Вночі під час повітряної тривоги стався вибух на відкритій території за межами Миколаєва. Деталі інциденту та можливі наслідки не повідомляються.
Уночі під час повітряної тривоги стався вибух на відкритій території за межами Миколаєва, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у вівторок, пише УНН.
Вибух стався на відкритій території за межами Миколаєва
Деталі та можливі наслідки не повідомляються.
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