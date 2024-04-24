Взрыв в Николаеве не связан с вражеским прилетом - мэр

Взрыв, который прогремел в Николаеве, не связан с вражеским ударом. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

"Взрыв не связан с вражеским прилетом. На месте работают аварийные службы. Дома рядом не повреждены", - сообщил Сенкевич.

Ранее

В Николаеве были слышны звуки взрыва.

Ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Однако воздушная тревога в Николаевской области не объявлялась.

Городские и областные власти информацию о взрыве не комментировали.