Взрыв прогремел в Одессе - СМИ

В Одессе прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

По данным местных СМИ, взрыв в Одессе был громким.

В Воздушных силах перед тем предупредили о ракете в направлении Одесской области.

Городские и областные власти пока информацию о взрыве в Одессе не комментировали.

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