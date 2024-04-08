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Атака рф по энергетике Одессы 30 марта нанесла ущерб на 1,6 млн грн - Госэкоинспекция
Российские обстрелы 30 марта нанесли ущерб на 1,6 миллиона гривен после того, как сгорело 77 тонн нефтепродуктов на энергетических объектах в Одесской области.
Spotify запустил персонализированные плейлисты с искусственным интеллектом
Spotify представил персонализированные плейлисты с поддержкой искусственного интеллекта, основанные на письменных подсказках. Это позволит пользователям определять жанры музыки, задавать настроение или указывать занятия.
В "Дії" возобновили сервис для ВПЛ - Федоров
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что отныне приложение "Дія" позволяет оформить справку ВПЛ и финансовую помощь для всей семьи в одной заявке.
Армия рф обстреливает центр Херсона
Оккупанты обстреливают центральную часть Херсона. Жителей призывают быть подальше от окон.
Кишинев может летом начать переговоры о вступлении в Евросоюз - посол Молдовы при ЕС
Посол Молдовы при ЕС рассчитывает, что Кишинев может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца июня 2024 года, продвигаясь в процессе вступления быстрее, чем страны Западных Балкан.
Авиаудар на Сумщине: россияне сбросили 4 бомбы на Белополье, есть жертвы
В результате российского авиаудара в Белополье Сумской области погибла 1 женщина и еще 3 получили ранения, были частично разрушены коммерческие здания и городской совет.
Раде рекомендуют принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации в новой редакции: что надо знать
Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации со сниженными штрафами и отсутствием тюремного заключения за отказ от прохождения медицинского осмотра.
В рф рухнул автомобильный мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей
В вязьме смоленской области россии произошло обрушение одного из крупнейших местных мостов - Панинского. Мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей
Ракетный обстрел Одессы 15 марта нанес ущерб на 600 млн грн
Российские обстрелы повредили инфраструктуру и здания в Одессе, загрязнив 6600 квадратных метров земли и нанеся ущерб на сумму более 600 миллионов гривен, 16 человек погибли и 55 получили ранения.
Ракетный удар по предприятию в Запорожье: погибли три человека, есть раненые
Российские войска атаковали предприятие в Запорожской области, в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, другие получили ранения.