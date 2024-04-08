Атака рф по энергетике Одессы 30 марта нанесла ущерб на 1,6 млн грн - Госэкоинспекция

1,6 млн грн - ущерб, нанесенный атмосферному воздуху после того, как 30 марта очередной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Одесской области. Тогда вспыхнули сооружения, хранившие 77 тонн нефтепродуктов. Материальный ущерб от этого российского обстрела для окружающей среды подсчитали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, передает УНН.

30 марта очередной атаке подверглась энергетическая инфраструктура Одесской области. В результате обстрелов горели здания и сооружения на общей площади 400 квадратных метров, и 77 тонн нефтепродуктов (трансформаторного масла). Из-за горения в атмосферный воздух попало почти 266 тонн диоксида углерода. Государственными инспекторами осуществлен расчет ущерба, причиненного атмосферному воздуху - 1,6 млн грн. - сообщили в ведомстве

Детали

Информацию о нанесенном экологии ущерб передали в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра убытков, нанесенных окружающей среде в результате вооруженной агрессии.

Ракетный обстрел Одессы 15 марта нанес ущерб на 600 млн грн

Напомним

По подсчетам Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, удар беспилотника по 9-этажному дому в Одессе 2 марта нанес ущерб окружающей среде почти на 500 миллионов гривен, загрязнив 5 000 квадратных метров земли металлическими обломками и строительным мусором.