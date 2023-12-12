Работа будет парализована не менее месяца: в ГУР рассказали детали взлома федеральной налоговой службы рф
Киев • УНН
Украинская военная разведка осуществила кибератаку на налоговую систему россии, скомпрометировав центральные и региональные серверы, уничтожив конфигурационные файлы и парализовав связь внутри налогового ведомства. Это привело к серьезным операционным сбоям, которые могут длиться более месяца.
Киберподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили очередную успешную спецоперацию на территории россии - на этот раз атаковали налоговую систему государства-агрессора, передает УНН со ссылкой на ГУР.
Детали
Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы (фнс рф), а дальше - в более 2300 ее региональных серверов по всей россии, а также на территории временно оккупированного Крыма.
В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение.
Параллельно таким же образом была атакована российская ІТ-компания Office.ed-it.ru, которая обслуживала фнс рф.
В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы рф - уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup).
Связь между центральным офисом в москве и 2300 российскими территориальными управлениями - парализована, как и между фнс рф и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных).
Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической россии и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой временной период.
Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей россии оказался в руках военной разведки Украины.
Восстановить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвертый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе фнс рф продлится минимум месяц. В то же время реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме - невозможна.
Кибератака ГУР МО Украины стала очередным серьезным ударом по режиму в кремле, который на время потерял контроль над налогами и сборами.
Напомним
Недавно военная разведка Украины провела успешную киберспецоперацию в отношении федерального агентства воздушного транспорта рф ("росавиации") и получила доступ к закрытым служебным данным российского ведомства.
Работа будет парализована не менее месяца: в ГУР рассказали детали взлома федеральной налоговой службы рф
Украинская военная разведка осуществила кибератаку на налоговую систему россии, скомпрометировав центральные и региональные серверы, уничтожив конфигурационные файлы и парализовав связь внутри налогового ведомства. Это привело к серьезным операционным сбоям, которые могут длиться более месяца.
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