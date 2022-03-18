Уже более 220 компаний покинули россию: МИД выложило список
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Уже более 220 иностранных компаний перестали работать в россии из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.
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"Уже более 220 компаний ушли с рынка рф. С каждым днем их становится все больше. Сейчас перечень тех, кто перестал свою работу в россии, уже настолько длинный, что вместить их всех на изображение стандартного размера стало практически невозможно", — говорится в сообщении МЗС.
Напомним
В Европейском Союзе обсуждают подготовку пятого пакета санкций против рф за ее вторжение в Украину.