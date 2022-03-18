Вже понад 220 компаній покинули росію: МЗС виклало список

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"Вже більше 220 компаній пішли з ринку рф. З кожним днем їх стає все більше. Наразі перелік тих, хто припинив свою роботу у росії, вже настільки довгий, що вмістити їх всіх на зображення стандартного розміру стало практично неможливо", — ідеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо

В Європейському Союзі обговорюють підготовку п'ятого пакету санкцій проти рф через її вторгнення в Україну.