Уже поздно просто говорить об антикоррупционном суде - представитель ЕС

“Нет необходимости в дальнейших обсуждениях или дебатах относительно антикоррупционных судов. Сейчас их просто необходимо воплотить с оглядкой на рекомендации Венецианской комиссии”, — отметил Х.Мингарелли.

Он также отметил необходимость усилить процесс борьбы с коррупцией в стране для роста экономических показателей.

“Если вы не усилите борьбу против коррупции, не будет роста экономики, объемов инвестиции, новых рабочих мест для украинцев. Украине было бы неоправданно застрять на уровне роста в 2,5%. Дайте антикоррупционным организациям возможность делать свою работу”, — сказал представитель ЕС.

По его мнению, Украина со всеми ее перспективами, нуждается лишь в “верховенстве права”.

“Украина, со всеми ее ресурсами, — талантами, размером, населением, — требует лишь верховенства права. Если бы на то была политическая воля, Украина могла бы быть успешнее соседних стран”, — сообщил Х.Мингарелли.

Как сообщал УНН, Парламентский комитет рекомендовал ВР отклонить проект об Антикоррупционном суде.