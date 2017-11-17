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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25110 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 80501 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 80262 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97842 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99339 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Уже поздно просто говорить об антикоррупционном суде - представитель ЕС

Уже поздно просто говорить об антикоррупционном суде - представитель ЕС

Киев  •  УНН

 • 17443 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли заявил, что нет необходимости вести дальнейшие обсуждения об антикоррупционных судах, поскольку сейчас их надо воплощать в жизнь. Об этом он заявил, выступая на EBA Annual General Membership Meeting, сообщает Представительство ЕС в Украине в своем Twitter, передает УНН.

“Нет необходимости в дальнейших обсуждениях или дебатах относительно антикоррупционных судов. Сейчас их просто необходимо воплотить с оглядкой на рекомендации Венецианской комиссии”, — отметил Х.Мингарелли.

Он также отметил необходимость усилить процесс борьбы с коррупцией в стране для роста экономических показателей.

“Если вы не усилите борьбу против коррупции, не будет роста экономики, объемов инвестиции, новых рабочих мест для украинцев. Украине было бы неоправданно застрять на уровне роста в 2,5%. Дайте антикоррупционным организациям возможность делать свою работу”, — сказал представитель ЕС.

По его мнению, Украина со всеми ее перспективами, нуждается лишь в “верховенстве права”.

“Украина, со всеми ее ресурсами, — талантами, размером, населением, — требует лишь верховенства права. Если бы на то была политическая воля, Украина могла бы быть успешнее соседних стран”, — сообщил Х.Мингарелли.

Как сообщал УНН, Парламентский комитет рекомендовал ВР отклонить проект об Антикоррупционном суде.

Украинские Национальные Новости

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