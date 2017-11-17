Вже пізно просто говорити про антикорупційний суд – представник ЄС

“Немає потреби у подальших обговореннях чи дебатах щодо антикорупційних судів. Наразі їх просто необхідно втілити з оглядом на рекомендації Венеціанської Комісії”, — зазначив Х.Мінгареллі.

Він також наголосив на необхідності посилити процес боротьби з корупцією в країні задля зростання економічних показників.

“Якщо ви не посилите боротьбу проти корупції, не буде росту економіки, обсягів інвестиції, нових робочих місць для українців. Україні було б невиправдано застрягнути на рівні росту у 2,5%. Дайте антикорупційним організаціям змогу робити свою роботу”, — сказав представник ЄС.

На його думку, Україна з усіма її перспективами, потребує лише “верховенства права”.

“Україна, з усіма її ресурсами, — талантами, розміром, населенням, — потребує лише верховенства права. Якби на те була політична воля, Україна могла би бути успішнішою за сусідні країни”, — повідомив Х.Мінгареллі.

Як повідомляв УНН, Парламентський комітет рекомендував ВР відхилити проект про Антикорупційний суд.