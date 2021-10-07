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Уже 83,3% педагогов получили хотя бы одну прививку против COVID-19: где больше вакцинированных

Киев  •  УНН

 • 16329 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Уже 83,3% работников школ в Украине привиты по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19. Лидерами областей по вакцинации Николаевская, Харьковская и Луганская области. Об этом в своем Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.

Цитата

“Я благодарю каждого за то, что каждый день динамика вакцинации растет. По крайней мере вакцинированных работников ЗЗСО хотя бы одной дозой по всей стране увеличилось за два дня от 81% до 83,3%”, - написал Шкарлет.

Детали

По его словам, лидерами областей по вакцинации работников школ полного и неполного курсов является Николаевская — 98,1%, Харьковская — 90,9% и Луганская — 90%.

“На них равняются и не отстают Донецкая область — 89,4% полного и неполного курса вакцинации, Днепропетровская — 88,2%., Г. Киев — 87,2% и Черкасская область — 87,1%”, — добавил Шкарлет.

Дополнение

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным. Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат, в частности, работники учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

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