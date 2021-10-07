Уже 83,3% педагогов получили хотя бы одну прививку против COVID-19: где больше вакцинированных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Уже 83,3% работников школ в Украине привиты по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19. Лидерами областей по вакцинации Николаевская, Харьковская и Луганская области. Об этом в своем Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.
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“Я благодарю каждого за то, что каждый день динамика вакцинации растет. По крайней мере вакцинированных работников ЗЗСО хотя бы одной дозой по всей стране увеличилось за два дня от 81% до 83,3%”, - написал Шкарлет.
Детали
По его словам, лидерами областей по вакцинации работников школ полного и неполного курсов является Николаевская — 98,1%, Харьковская — 90,9% и Луганская — 90%.
“На них равняются и не отстают Донецкая область — 89,4% полного и неполного курса вакцинации, Днепропетровская — 88,2%., Г. Киев — 87,2% и Черкасская область — 87,1%”, — добавил Шкарлет.
Дополнение
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным. Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат, в частности, работники учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.