Вже 83,3% освітян отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19: де найбільше вакцинованих

Цитата

“Я дякую кожному за те, що кожного дня динаміка вакцинації зростає. Принаймні вакцинованих працівників ЗЗСО хоча б однією дозою по всій країні збільшилося за два дні від 81% до 83,3%”, — написав Шкарлет.

Деталі

За його словами, лідерами областей по вакцинації працівників шкіл повного та неповного курсів є Миколаївська — 98,1%, Харківська — 90,9% та Луганська — 90%.

“На них рівняються і не пасуть задніх Донецька область — 89,4% повного та неповного курсу вакцинації, Дніпропетровська — 88,2%, м. Київ — 87,2% та Черкаська область — 87,1%”, — додав Шкарлет.

Доповнення

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають, зокрема, працівники закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.