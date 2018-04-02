Въезд в гольф-клуб Трампа забрызгали красной краской

Красной краской забрызгали вход с левой стороны в клуб в Уэст-Палм-Бич во Флориде. На месте также осталась банка из-под красной краски.

В субботу вечером сотрудники департамента шерифа округа Палм-Бич приехали проверить сообщение о вандализме. В департаменте шерифа сообщили, что Секретная служба США также расследует инцидент, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Трамп часто посещает свой курорт Мар-а-Лаго, где он проводит время, играя в гольф по выходным.

В эти выходные президент США находился во Флориде. По сообщениям, он обедал в Мар-а-Лаго.

Напомним, Трамп провел почти треть года президентства в своих имениях.