Въезд в гольф-клуб Трампа забрызгали красной краской
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Один из указательных знаков въезда в международный гольф-клуб президента США Дональда Трампа в американском штате Флорида в эти выходные был забрызган красной краской. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Hill.
Красной краской забрызгали вход с левой стороны в клуб в Уэст-Палм-Бич во Флориде. На месте также осталась банка из-под красной краски.
В субботу вечером сотрудники департамента шерифа округа Палм-Бич приехали проверить сообщение о вандализме. В департаменте шерифа сообщили, что Секретная служба США также расследует инцидент, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Трамп часто посещает свой курорт Мар-а-Лаго, где он проводит время, играя в гольф по выходным.
В эти выходные президент США находился во Флориде. По сообщениям, он обедал в Мар-а-Лаго.
Напомним, Трамп провел почти треть года президентства в своих имениях.