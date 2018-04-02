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В'їзд до гольф-клубу Трампа заляпали червоною фарбою

В'їзд до гольф-клубу Трампа заляпали червоною фарбою

Київ • УНН

 • 8282 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Один зі вказівних знаків в'їзду в міжнародний гольф-клуб президента США Дональда Трампа в американському штаті Флорида цими вихідними був заляпаний червоною фарбою. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Hill.

Червоною фарбою заляпали вхід з лівого боку в клуб в Уест-Палм-Біч у Флориді. На місці також залишилася банка з-під червоної фарби.

У суботу ввечері співробітники департаменту шерифа округу Палм-Біч приїхали перевірити повідомлення про вандалізм. У департаменті шерифа повідомили, що Секретна служба США також розслідує інцидент, повідомили в прес-службі Білого дому.

Трамп часто відвідує свій курорт Мар-а-Лаго, де він проводить час, граючи в гольф у вихідні.

Цими вихідними президент США перебував у Флориді. За повідомленнями, він обідав у Мар-а-Лаго.

Нагадаємо, Трамп провів майже третину року президентства в своїх маєтках.

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