В'їзд до гольф-клубу Трампа заляпали червоною фарбою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Один зі вказівних знаків в'їзду в міжнародний гольф-клуб президента США Дональда Трампа в американському штаті Флорида цими вихідними був заляпаний червоною фарбою. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Hill.
Червоною фарбою заляпали вхід з лівого боку в клуб в Уест-Палм-Біч у Флориді. На місці також залишилася банка з-під червоної фарби.
У суботу ввечері співробітники департаменту шерифа округу Палм-Біч приїхали перевірити повідомлення про вандалізм. У департаменті шерифа повідомили, що Секретна служба США також розслідує інцидент, повідомили в прес-службі Білого дому.
Трамп часто відвідує свій курорт Мар-а-Лаго, де він проводить час, граючи в гольф у вихідні.
Цими вихідними президент США перебував у Флориді. За повідомленнями, він обідав у Мар-а-Лаго.
Нагадаємо, Трамп провів майже третину року президентства в своїх маєтках.