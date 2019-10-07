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Вязаный камуфляж: французский фотохудожник создает оптические иллюзии

Киев • УНН

 • 34787 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Французский художник английского происхождения Джозеф Форд маскирует своих моделей с помощью тематических свитеров, тем самым создавая оптическую иллюзию, передает УНН со ссылкой на сайт фотографа.

Вязаный камуфляж: французский фотохудожник создает оптические иллюзии

Помогает ему в этом Нина Додд, которая и вяжет весь реквизит для маскировки.

Работы из серии "Вязаный камуфляж" стали всемирно известными за их необычность и подход к деталям.

Фотограф доказывает, что даже поездка в автобусе может вдохновить.

А так можно замаскироваться, если за тобой охотится кот.

А под этим фото хочется написать: "Дорогая, я потерял нашу собаку".

И напоследок: знайте, что дело может быть не тем, чем кажется.

Накануне фотограф рассказал MNN, как создать такую фотографию.

Во-первых, необходимо найти такое место, с которого будет не трудно связать свитер или другой необходимый элемент гардероба.

Во-вторых, это место не должно исчезнуть со временем, ведь для того, чтобы что-то связать, Додд потребуется несколько недель.

Так, свитера должны как можно ближе сочетаться по цвету и дизайну, чтобы создать оптическую иллюзию.

Напомним, в Гватемале фотограф зафиксировал момент, когда молния попала на вершину кратера.

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