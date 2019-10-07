Вязаный камуфляж: французский фотохудожник создает оптические иллюзии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Французский художник английского происхождения Джозеф Форд маскирует своих моделей с помощью тематических свитеров, тем самым создавая оптическую иллюзию, передает УНН со ссылкой на сайт фотографа.
Помогает ему в этом Нина Додд, которая и вяжет весь реквизит для маскировки.
Работы из серии "Вязаный камуфляж" стали всемирно известными за их необычность и подход к деталям.
Фотограф доказывает, что даже поездка в автобусе может вдохновить.
А так можно замаскироваться, если за тобой охотится кот.
А под этим фото хочется написать: "Дорогая, я потерял нашу собаку".
И напоследок: знайте, что дело может быть не тем, чем кажется.
Накануне фотограф рассказал MNN, как создать такую фотографию.
Во-первых, необходимо найти такое место, с которого будет не трудно связать свитер или другой необходимый элемент гардероба.
Во-вторых, это место не должно исчезнуть со временем, ведь для того, чтобы что-то связать, Додд потребуется несколько недель.
Так, свитера должны как можно ближе сочетаться по цвету и дизайну, чтобы создать оптическую иллюзию.
Напомним, в Гватемале фотограф зафиксировал момент, когда молния попала на вершину кратера.