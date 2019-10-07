В’язаний камуфляж: французький фотохудожник створює оптичні ілюзії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Французький художник англійського походження Джозеф Форд маскує своїх моделей за допомогою тематичних светрів, тим самим створюючи оптичну ілюзію, передає УНН із посиланням на сайт фотографа.
Допомагає йому в цьому Ніна Додд, яка і в’яже увесь реквізит для маскування.
Роботи із серії "В'язаний камуфляж" стали всесвітньо відомими через їхню незвичайність та підхід до деталей.
Фотограф доказує, що навіть поїздка в автобусі може надихнути.
А так можна замаскуватись, якщо за тобою полює кіт.
А під цим фото хочеться написати: "Люба, я загубив нашого собаку".
І наостанок: знайте, що річ може бути не тим, чим здається.
Напередодні фотограф розповів виданню MNN, як створити таку фотографію.
По-перше, необхідно знайти таке місце, з якого буде не важко зв’язати светра чи інший необхідний елемент гардероба.
По-друге, це місце не має зникнути з часом, адже для того, щоб щось зв’язати, Додд потрібно кілька тижнів.
Так, светри мають якомога ближче поєднуватись за кольором та дизайном, щоб створити оптичну ілюзію.
Нагадаємо, у Гватемалі фотограф зафіксував мить, коли блискавка потрапила на вершину кратера.