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В’язаний камуфляж: французький фотохудожник створює оптичні ілюзії

Київ • УНН

 • 34787 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Французький художник англійського походження Джозеф Форд маскує своїх моделей за допомогою тематичних светрів, тим самим створюючи оптичну ілюзію, передає УНН із посиланням на сайт фотографа.

В’язаний камуфляж: французький фотохудожник створює оптичні ілюзії

Допомагає йому в цьому Ніна Додд, яка і в’яже увесь реквізит для маскування.

Роботи із серії "В'язаний камуфляж" стали всесвітньо відомими через їхню незвичайність та підхід до деталей.

Фотограф доказує, що навіть поїздка в автобусі може надихнути.

А так можна замаскуватись, якщо за тобою полює кіт.

А під цим фото хочеться написати: "Люба, я загубив нашого собаку".

І наостанок: знайте, що річ може бути не тим, чим здається.

Напередодні фотограф розповів виданню MNN, як створити таку фотографію.

По-перше, необхідно знайти таке місце, з якого буде не важко зв’язати светра чи інший необхідний елемент гардероба.

По-друге, це місце не має зникнути з часом, адже для того, щоб щось зв’язати, Додд потрібно кілька тижнів.

Так, светри мають якомога ближче поєднуватись за кольором та дизайном, щоб створити оптичну ілюзію.

Нагадаємо, у Гватемалі фотограф зафіксував мить, коли блискавка потрапила на вершину кратера.

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