Вятрович объяснил, почему в Киеве не демонтировали памятник Щорсу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Памятник Николаю Щорсу, который сейчас стоит на бульваре Т.Шевченко в Киеве, пока не может быть демонтирован. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
"Относительно памятника Щорсу в Киеве - он должен быть демонтирован, но это вопрос, который остается открытым из-за позиции киевской городской власти. Она неоднократно публично озвучивала, что этот памятник не надо демонтировать - он в Реестре национального культурного наследия, но это совершенно не значит, что его нельзя демонтировать", - отметил Вятрович.
Он добавил, что "это означает, что его нельзя уничтожить - он должен быть демонтирован и должен храниться в каком-то городе, как музейный экспонат".
Ранее Вятрович сообщил, что на момент открытия Музея монументальной пропаганды СССР там можно будет увидеть памятник Николаю Щорсу, который сейчас стоит на бульваре Т.Шевченко в Киеве.
Как сообщал УНН, Киевская городская государственная администрация до сих пор не обратилась в Министерство культуры по демонтажу памятника Николаю Щорсу в Киеве.