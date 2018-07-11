Вятрович объяснил, почему в Киеве не демонтировали памятник Щорсу

"Относительно памятника Щорсу в Киеве - он должен быть демонтирован, но это вопрос, который остается открытым из-за позиции киевской городской власти. Она неоднократно публично озвучивала, что этот памятник не надо демонтировать - он в Реестре национального культурного наследия, но это совершенно не значит, что его нельзя демонтировать", - отметил Вятрович.

Он добавил, что "это означает, что его нельзя уничтожить - он должен быть демонтирован и должен храниться в каком-то городе, как музейный экспонат".

Ранее Вятрович сообщил, что на момент открытия Музея монументальной пропаганды СССР там можно будет увидеть памятник Николаю Щорсу, который сейчас стоит на бульваре Т.Шевченко в Киеве.

Как сообщал УНН, Киевская городская государственная администрация до сих пор не обратилась в Министерство культуры по демонтажу памятника Николаю Щорсу в Киеве.