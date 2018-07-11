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В'ятрович пояснив, чому у Києві не демонтували пам’ятник Щорсу

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Пам’ятник Миколі Щорсу, який нині стоїть на бульварі Т.Шевченка в Києві, поки не може бути демонтований. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович.

“Щодо пам’ятника Щорсу у Києві — він має бути демонтований, але це питання, яке залишається відкритим через позицію київської міської влади. Вона неодноразово публічно озвучувала, що цей пам’ятник не треба демонтовувати — він є в Реєстрі національної культурної спадщини, але це абсолютно не означає, що його не можна демонтовувати”, — зазначив В’ятрович.

Він додав, що “це означає, що його не можна знищити — він має бути демонтований і повинен зберігатись у якомусь місті, як музейний експонат”.

Раніше В’ятрович повідомив, що на момент відкриття Музею монументальної пропаганди СРСР там можна буде побачити пам’ятник Миколі Щорсу, який нині стоїть на бульварі Т.Шевченка в Києві. 

Як повідомляв УНН, Київська міська державна адміністрація досі не звернулася до Міністерства культури щодо демонтажу пам’ятника Миколі Щорсу в Києві.

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