В'ятрович пояснив, чому у Києві не демонтували пам’ятник Щорсу

“Щодо пам’ятника Щорсу у Києві — він має бути демонтований, але це питання, яке залишається відкритим через позицію київської міської влади. Вона неодноразово публічно озвучувала, що цей пам’ятник не треба демонтовувати — він є в Реєстрі національної культурної спадщини, але це абсолютно не означає, що його не можна демонтовувати”, — зазначив В’ятрович.

Він додав, що “це означає, що його не можна знищити — він має бути демонтований і повинен зберігатись у якомусь місті, як музейний експонат”.

Раніше В’ятрович повідомив, що на момент відкриття Музею монументальної пропаганди СРСР там можна буде побачити пам’ятник Миколі Щорсу, який нині стоїть на бульварі Т.Шевченка в Києві.

Як повідомляв УНН, Київська міська державна адміністрація досі не звернулася до Міністерства культури щодо демонтажу пам’ятника Миколі Щорсу в Києві.