Вторжение в Украину: в армии РФ резервы если не закончились, то закончатся к воскресенью - Грозев

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"Судя по поведению армии, замедление определенных подступов можно сделать вывод, что резервы у них если не закончились, то закончатся до воскресенья. Очень важно, что они будут делать в ближайшие два дня, понимая, что резервы на исходе. И я очень боюсь ... Они могут значительно усилить действия в ближайшие дни, понимая, что у них будет крах", - сказал Грозев.

Детали

Он также пояснил, что изначальной стратегией был блиц-криг - взятие Киева и крупных городов в течение двух-трех дней.

"Прошла неделя. Сейчас мы видим, что не получается блиц-криг с минимальными потерями - они решили, к сожалению, что репутационная цена для них не важна и пошли именно массовыми расстрелами населения. Поэтому мы, Bellingcat, перенаправили свою деятельность именно на то, чтобы архивировать и подсчитывать все доказательства нарушения человеческих прав, военных преступлений. Могу сказать, что нас пригласили уже 16-го числа в американский Конгресс, где будем сообщать первоначальные данные", - сказал представитель международной группы расследователей.

Грозев также отметил, что на следующей неделе можно будет ожидать невиданных санкций.

"Я получил из источников предварительный вариант этих санкций. Они реально то, что мы никогда не видели, конкретно в отношении президента Путина", - отметил он.

Кроме того, по словам Грозева, есть шанс, хоть американцы говорят, что нулевой шанс, закрыть небо.

"... у меня 30% вероятности, что НАТО закроет небо", - отметил представитель международной группы расследователей Bellingcat.

Ранее

Сегодня Генсек НАТО сообщил, что министры иностранных дел НАТО обсуждали вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что примет участие во встрече глав МИД НАТО, где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной.

Как сообщал УНН, ранее петиция на портале Оpenpetition с просьбой к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала достаточное количество подписей.