Вторгнення в Україну: в армії РФ резерви якщо не закінчилися, то закінчаться до неділі - Грозєв

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"Судячи з поведінки армії, уповільнення певних підступів можна зробити висновок, що резерви у них якщо не закінчилися, то закінчаться до неділі.

Дуже важливо, що вони робитимуть у найближчі два дні, розуміючи, що резерви закінчуються. І я дуже боюся ... вони можуть значно посилити дії найближчими днями, розуміючи, що у них буде крах", - сказав Грозєв.

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Він також пояснив, що початковою стратегією був бліц-криг - взяття Києва та великих міст протягом двох-трьох днів.

"Минув тиждень. Зараз ми бачимо, що не виходить бліц-криг з мінімальними витратами – вони вирішили, на жаль, що репутаційна ціна для них не важлива і пішли саме масовими розстрілами населення. Тому ми, Bellingcat, перенаправили свою діяльність саме на те, щоб архівувати та підраховувати всі докази порушення людських прав, військових злочинів. Можу сказати, що нас запросили вже 16-го числа до Американського Конгресу, де будемо повідомляти початкові дані", - сказав представник міжнародної групи розслідувачів.

Грозєв також зазначив, що наступного тижня можна буде очікувати небачених санкцій.

"Я отримав із джерел попередній варіант цих санкцій. Вони реально те, що ми ніколи не бачили, конкретно щодо президента Путіна", - зазначив він.

Крім того, за словами Грозєва, є шанс, хоч американці кажуть, що нульовий шанс закрити небо.

"... маю 30% ймовірності, що НАТО закриє небо", - зазначив представник міжнародної групи розслідувачів Bellingcat.

Раніше

Сьогодні Генсек НАТО повідомив, що міністри закордонних справ НАТО обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, проте не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що візьме участь у зустрічі глав МЗС НАТО де підніме питання про закриття неба над Україною.

Як повідомляв УНН, раніше петиція на порталі Оpenpetition з проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала достатню кількість підписів.