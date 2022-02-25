Вторжение России: украинские спасатели эвакуировали и спасли несколько тысяч человек

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15 марта, 19:03 • 81718 просмотра

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15 марта, 13:44 • 120760 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Органы управления и подразделения ГСЧС продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий обстрелов населенных пунктов российскими войсками, оказания помощи пострадавшему населению и местным органам власти в организации эвакуации населения. О ситуации по состоянию на 10:00 информирует пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, в Донецкой области:

Обеспечено функционирование пункта оказания помощи населению на базе общеобразовательной школы №5 г. Красногоровка. Получили помощь более 800 человек.

Местными органами проведена эвакуация 27 детей из сел Новогнатовка и Николаевка Волновахского района.

Силы и средства привлекаются к тушению пожаров, изъятие взрывоопасных предметов, подвоз технической и питьевой воды (подвезено 22 т)

Ситуация в Киеве

Примерно в 04:20 на ул. Кошица 7А взрывоопасный предмет попал в многоэтажный жилой дом (дом состоит из двух секций: первая секция 10-этажная - попадание на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16-этажная - попадание на уровне 8-9 этажей) с последующим возгоранием. Есть угроза разрушения.

Пожар ликвидирован в 05:37 на двух очагах, на общей площади 100 кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены 20 человек, 150 человек эвакуированы. 8 человек получили травмы различной степени.

От госслужбы по чрезвычайным ситуациям привлечены 72 человека и 12 ед. техники. Около 05:00 по ул. Садовая 54 в результате падения фрагментов самолета произошло возгорание частного жилого дома. От ГСЧС привлечены 15 человек и 2 ед. техники.

Луганская область

Из Лисичанска эвакуированы около 1600, в том числе 900 человек поездом до Хмельницкого и около семисот человек поездом до Одессы.

25 февраля в 05:32 в результате обстрела г. Старобельск по улице Ватутина 4 и 15 сгорело 6 многоэтажных домов. 2 двухэтажных дома по ул. Ватутина 97 и 95 частично разрушены.

Отсутствует связь с 24-й государственной пожарно-спасательной части поселка городского типа Станица Луганская. Данные о состоянии личного состава отсутствуют.

Львовская область

Группой пиротехнических работ проводятся работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории с. Корналовичи Самборского района.

Полтавская область

Пиротехнической группой в г. Миргород обнаружено и уничтожено два взрывоопасные предметы (неуправляемые реактивные снаряды).

Тернопольская область

Проведена эвакуация 12 человек из с. Росохач (1836 человек), которые потенциально оказываются в зоне поражения в результате возможных взрывов на артиллерийской базе в с. Ягильница Тернопольской области.

Харьковская область

Эвакуировано 15 гражданских лиц из г. Чугуев. От ГСЧС привлекалось 15 человек и 5 ед. техники.

В г. Купянск в 21.22 взорваны два автомобильных моста "Харьковский" и "Синьковский". В результате разрушения "Харьковского" моста произошло падение железобетонных плит которыми был заблокирован автомобиль, который сгорел.

Кроме этого, два автомобиля слетели с моста. Подразделением ГСЧС обеспечено тушение автомобиля. Владельцы пострадавших автомобилей в помощи не нуждались.

Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание крыши дома в с. Кондрашовка, возникшее вследствие попадания снаряда.

Пострадало 2 ребенка (12 лет и меньше), 1 пожилая женщина в тяжелом состоянии.

Херсонская область

24 февраля в 22.52 в г. Херсон на территории центрального рынка возник пожар торговых павильонов на площади 1000 кв. м. По состоянию на 01:44 пожар локализован. От ГСЧС к тушению пожара привлечены 46 человек и 11 ед. техники.

25 февраля в результате обстрела территории между Херсоном и г. Олешки возник пожар на автозаправочной станции. Силы ГСЧС не привлекаются в связи с опасностью для личного состава.

Всего в системе ГСЧС к выполнению задач по ликвидации последствий обстрелов, тушения пожаров и оказания помощи пострадавшему населению привлечено 13 тыс. 400 человек и 2 тыс. 800 ед. специальной пожарно-спасательной техники.

Напомним

24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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