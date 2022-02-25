Вторжение России: украинские спасатели эвакуировали и спасли несколько тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Органы управления и подразделения ГСЧС продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий обстрелов населенных пунктов российскими войсками, оказания помощи пострадавшему населению и местным органам власти в организации эвакуации населения. О ситуации по состоянию на 10:00 информирует пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, в Донецкой области:
Обеспечено функционирование пункта оказания помощи населению на базе общеобразовательной школы №5 г. Красногоровка. Получили помощь более 800 человек.
Местными органами проведена эвакуация 27 детей из сел Новогнатовка и Николаевка Волновахского района.
Силы и средства привлекаются к тушению пожаров, изъятие взрывоопасных предметов, подвоз технической и питьевой воды (подвезено 22 т)
Ситуация в Киеве
Примерно в 04:20 на ул. Кошица 7А взрывоопасный предмет попал в многоэтажный жилой дом (дом состоит из двух секций: первая секция 10-этажная - попадание на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16-этажная - попадание на уровне 8-9 этажей) с последующим возгоранием. Есть угроза разрушения.
Пожар ликвидирован в 05:37 на двух очагах, на общей площади 100 кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены 20 человек, 150 человек эвакуированы. 8 человек получили травмы различной степени.
От госслужбы по чрезвычайным ситуациям привлечены 72 человека и 12 ед. техники. Около 05:00 по ул. Садовая 54 в результате падения фрагментов самолета произошло возгорание частного жилого дома. От ГСЧС привлечены 15 человек и 2 ед. техники.
Луганская область
Из Лисичанска эвакуированы около 1600, в том числе 900 человек поездом до Хмельницкого и около семисот человек поездом до Одессы.
25 февраля в 05:32 в результате обстрела г. Старобельск по улице Ватутина 4 и 15 сгорело 6 многоэтажных домов. 2 двухэтажных дома по ул. Ватутина 97 и 95 частично разрушены.
Отсутствует связь с 24-й государственной пожарно-спасательной части поселка городского типа Станица Луганская. Данные о состоянии личного состава отсутствуют.
Львовская область
Группой пиротехнических работ проводятся работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории с. Корналовичи Самборского района.
Полтавская область
Пиротехнической группой в г. Миргород обнаружено и уничтожено два взрывоопасные предметы (неуправляемые реактивные снаряды).
Тернопольская область
Проведена эвакуация 12 человек из с. Росохач (1836 человек), которые потенциально оказываются в зоне поражения в результате возможных взрывов на артиллерийской базе в с. Ягильница Тернопольской области.
Харьковская область
Эвакуировано 15 гражданских лиц из г. Чугуев. От ГСЧС привлекалось 15 человек и 5 ед. техники.
В г. Купянск в 21.22 взорваны два автомобильных моста "Харьковский" и "Синьковский". В результате разрушения "Харьковского" моста произошло падение железобетонных плит которыми был заблокирован автомобиль, который сгорел.
Кроме этого, два автомобиля слетели с моста. Подразделением ГСЧС обеспечено тушение автомобиля. Владельцы пострадавших автомобилей в помощи не нуждались.
Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание крыши дома в с. Кондрашовка, возникшее вследствие попадания снаряда.
Пострадало 2 ребенка (12 лет и меньше), 1 пожилая женщина в тяжелом состоянии.
Херсонская область
24 февраля в 22.52 в г. Херсон на территории центрального рынка возник пожар торговых павильонов на площади 1000 кв. м. По состоянию на 01:44 пожар локализован. От ГСЧС к тушению пожара привлечены 46 человек и 11 ед. техники.
25 февраля в результате обстрела территории между Херсоном и г. Олешки возник пожар на автозаправочной станции. Силы ГСЧС не привлекаются в связи с опасностью для личного состава.
Всего в системе ГСЧС к выполнению задач по ликвидации последствий обстрелов, тушения пожаров и оказания помощи пострадавшему населению привлечено 13 тыс. 400 человек и 2 тыс. 800 ед. специальной пожарно-спасательной техники.
Напомним
24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.
На всей территории Украины ввели военное положение.