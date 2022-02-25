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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вторгнення Росії: українські рятувальники евакуювали та врятували кілька тисяч осіб

Вторгнення Росії: українські рятувальники евакуювали та врятували кілька тисяч осіб

Київ • УНН

 • 113218 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Органи управління та підрозділи ДСНС продовжують виконувати завдання з ліквідації наслідків обстрілів населених пунктів російськими військами, надання допомоги постраждалому населенню та місцевим органам влади в організації евакуації населення. Про ситуацію станом на 10:00 інформує пресслужба ДСНС України, пише УНН.

Деталі

За даними ДСНС, у Донецькій області:

Забезпечено функціонування пункту надання допомоги населенню на базі загальноосвітньої школи № 5 в м. Красногорівка. Отримали допомогу понад 800 осіб.

Місцевими органами проведено евакуацію 27 дітей із сіл Новогнатівка та Миколаївка Волноваського району.
Сили та засоби залучаються до гасіння пожеж, вилучення вибухонебезпечних предметів, підвезення технічної та питної води (підвезено 22 т)

Ситуація в Києві

Приблизно о 04:20 на вул. Кошиця 7А вибухонебезпечний предмет влучив у багатоповерховий житловий будинок (дім складається з двох секцій: перша секція 10-поверхова – влучення на рівні 1-2 поверху, друга секція 16-поверхова – влучення на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим загорянням. Є загроза руйнування.

Пожежу ліквідовано в 05:37 на двох осередках, на загальній площі 100 кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано 20 людей, 150 осіб евакуйовано. 8 осіб отримали травми різного ступеню.

Від Держслужби з надзвичайних ситуацій залучено 72 особи та 12 од. техніки. Близько 05:00 по вул. Садова 54 внаслідок падіння фрагментів літака сталося загоряння приватного житлового будинку. Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки.

Луганська область

З Лисичанська евакуйовано близько 1600 осіб, у тому числі, 900 осіб потягом до Хмельницького та близько семисот осіб потягом до Одеси.

25 лютого о 05:32 в результаті обстрілу м. Старобільськ по вулиці Ватутіна 4 та 15 згоріло 6 багатоповерхових будинків. 2 двоповерхових будинки по вул. Ватутіна 97 та 95 частково зруйновано.

Відсутній зв'язок з 24-ю Державною пожежно-рятувальною частиною селища міського типу Станиця-Луганська. Дані про стан особового складу відсутні.

Львівська область

Групою піротехнічних робіт проводяться роботи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території с. Корналовичі Самбірського району.

Полтавська область

Піротехнічною групою в м. Миргород виявлено та знищено два вибухонебезпечні предмети (некеровані реактивні снаряди).

Тернопільська область

Проведено евакуацію 12 осіб з с. Росохач (1836 чоловік), що потенційно опиняються у зоні ураження внаслідок можливих вибухів на артилерійській базі у с. Ягільниця Тернопільської області.

Харківська область

Евакуйовано 15 цивільних осіб з м. Чугуїв. Від ДСНС залучалося 15 осіб та 5 од. техніки.

У м. Куп’янськ о 21.22 підірвано два автомобільних моста "Харківський" та "Сіньковський". У результаті руйнування "Харківського" моста відбулося падіння залізобетонних плит якими було заблоковано автомобіль, який згорів. Крім цього, два автомобіля злетіли з мосту. Підрозділом ДСНС забезпечено гасіння автомобіля. Власники постраждалих автомобілів допомоги не потребували.

Підрозділами ДСНС ліквідовано загорання даху будинку у с. Кондращівка, що виникло внаслідок влучення снаряду. Постраждало 2 дитини (12 років та менше), 1 літня жінка у тяжкому стані.

Херсонська область

24 лютого о 22.52 у м. Херсон на території центрального ринку виникла пожежа торгових павільйонів на площі 1000 кв. м. Станом на 01:44 пожежу локалізовано. Від ДСНС до гасіння пожежі залучено 46 осіб та 11 од. техніки.

25 лютого внаслідок обстрілу території між Херсоном та м. Олешки виникла пожежа на автозаправній станції. Сили ДСНС не залучаються у зв’язку з небезпекою для особового складу.

Всього в системі ДСНС до виконання завдань з ліквідації наслідків обстрілів, гасіння пожеж та надання допомоги постраждалому населенню залучено 13 тис. 400 осіб та 2 тис. 800 од. спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

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