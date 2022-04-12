Вторжение рф: путин вновь озвучил очередную цель "спецоперации" в Украине

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"Цель, главная - помощь людям на Донбассе. Мы вынуждены были это сделать", - заявил путин во время совместного посещения с белорусским правителем александром лукашенко космодрома "Восточный".

Детали



путин также в очередной раз обвинил Украину в отказе выполнять Минские соглашения - из которых он сам и вышел в одностороннем порядке в феврале, признав так называемые "Д/ЛНР".

Ранее

Как писал УНН, командование Генштаба вс рф изменило риторику относительно целей полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Ранее министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что одна из целей "спецоперации" - положить конец "курсу на полное доминирование" США в мире.

А пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков утверждал в интервью Sky News, что война на Украине должна якобы предотвратить угрозу Третьей мировой войны.