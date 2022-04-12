Вторжение рф: путин вновь озвучил очередную цель "спецоперации" в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент россии владимир путин назвал очередную цель "военной спецоперации", полномасштабного вторжения в Украину, которое уже унесло жизнь, только по данным ООН, около 1,8 тыс. мирных жителей, - "помочь жителям Донбасса", пишет УНН.
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"Цель, главная - помощь людям на Донбассе. Мы вынуждены были это сделать", - заявил путин во время совместного посещения с белорусским правителем александром лукашенко космодрома "Восточный".
Детали
путин также в очередной раз обвинил Украину в отказе выполнять Минские соглашения - из которых он сам и вышел в одностороннем порядке в феврале, признав так называемые "Д/ЛНР".
Ранее
Как писал УНН, командование Генштаба вс рф изменило риторику относительно целей полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Ранее министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что одна из целей "спецоперации" - положить конец "курсу на полное доминирование" США в мире.
А пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков утверждал в интервью Sky News, что война на Украине должна якобы предотвратить угрозу Третьей мировой войны.