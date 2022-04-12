Вторгнення рф: путін знову озвучив чергову мету "спецоперації" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент росії володимир путін назвав чергову мету "військової спецоперації", повномасштабного вторгнення в Україну, що вже забрало життя, лише за даними ООН, близько 1,8 тис. мирних жителів, - "допомогти жителям Донбасу", пише УНН.
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«Мета, головна – допомога людям на Донбасі. Ми змушені були це зробити», - заявив путін під час спільного відвідування з білоруським правителем олександром лукашенком космодрому "Восточний".
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путін також вкотре звинуватив Україну у відмові виконувати Мінські угоди – з яких він сам і вийшов в односторонньому порядку в лютому, визнавши так звані "Д/ЛНР".
Раніше
Як писав УНН, командування Генштабу зс рф змінило риторику щодо цілей повномасштабного вторгнення на територію України.
Раніше міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що одна з цілей "спецоперації" - покласти край "курсу на повне домінування" США у світі.
А прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджував в інтерв'ю Sky News, що війна в Україні повинна нібито запобігти загрозі Третьої світової війни.