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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Вторгнення рф: путін знову озвучив чергову мету "спецоперації" в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент росії володимир путін назвав чергову мету "військової спецоперації", повномасштабного вторгнення в Україну, що вже забрало життя, лише за даними ООН, близько 1,8 тис. мирних жителів, - "допомогти жителям Донбасу", пише УНН.

Вторгнення рф: путін знову озвучив чергову мету "спецоперації" в Україні

Цитата

«Мета, головна – допомога людям на Донбасі. Ми змушені були це зробити», - заявив путін під час спільного відвідування з білоруським правителем олександром лукашенком космодрому "Восточний".

Деталі

путін також вкотре звинуватив Україну у відмові виконувати Мінські угоди – з яких він сам і вийшов в односторонньому порядку в лютому, визнавши так звані "Д/ЛНР".

Раніше

Як писав УНН, командування Генштабу зс рф змінило риторику щодо цілей повномасштабного вторгнення на територію України.

Раніше міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що одна з цілей "спецоперації" - покласти край "курсу на повне домінування" США у світі.

А прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджував в інтерв'ю Sky News, що війна в Україні повинна нібито запобігти загрозі Третьої світової війни.

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