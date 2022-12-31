Устали и недолетели: во время массированной атаки несколько ракет упали на территории рф
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня во время массированной атаки рашисты совершили около 20 пусков ракет. Однако, как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВС Украины, несколько из них не долетели до Украины и упали на территории России, передает УНН.
Детали
По данным Командования, 31 декабря около 13.00 враг атаковал Украину из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря и оперативно-тактических комплексов наземного базирования «Искандер-М».
По предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории россии (информация уточняется).
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожено 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.
Кроме того, в Киевской области, сбит вражеский БпЛА «Орлан-10», который осуществлял воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался выявить позиции нашей ПВО.
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