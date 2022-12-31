Втомились і недолетіли: під час масованої атаки кілька ракет впали на території рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні під час масованої атаки рашисти здійнили близько 20 пусків ракет. Проте, як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗС України, кілька із них не долетіли до України і впали на території рф, передає УНН.
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За даними Командування, 31 грудня близько 13.00 ворог атакував Україну із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування «Іскандер-М».
За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території рф (інформація уточнюється).
Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.
Крім того, на Київщині, збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.
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