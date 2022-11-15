Бегство более 400 заключенных из СИЗО Херсона: часть самостоятельно обратилась в полицию

Детали

"Заключенные из следственного изолятора Херсона были выпущены во время отступления оккупационных войск и сейчас возвращаются в СИЗО. Часть из них обратилась в органы полиции с тем, чтобы те задержали их и определили их процессуальный статус, часть самостоятельно вернулись в следственный изолятор", – говорится в сообщении.

Как отметили, в следственном изоляторе сохранилось большинство личных дел заключенных. Сейчас идет работа по восстановлению всей информации относительно заключенных.

"Заключенные, которые уже находятся в СИЗО и их статус подтвержден, будут эвакуированы в другие следственные изоляторы за пределами Херсонской области", – сообщили в Минюсте.

Напомним

российские оккупанты выпустили из херсонского СИЗО более 400 заключенных, 166 из них уже задержали.