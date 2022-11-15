Окупанти випустили понад 400 в'язнів із СІЗО Херсона: частину поліція вже затримала

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"Окупанти сприяли втечі ув'язнених з Херсонського слідчого ізолятора. Вже було здійснено низку оперативно-розшукових заходів і близько 70 цих представників так званого спецконтингенту силами правоохоронців вже передано представникам пенітенціарної служби", – розповів Єнін.

Ігор Клименко повідомив, що повернули вже 166 ув'язнених.

"На даний момент підтверджена інформація про затримання і повернення до СІЗО в Миколаївській та Одеській областях 166 в'язнів", – сказав він.

За словами Клименка, поліція працює по всій Україні разом з Міністерством юстиції та Офісом Генерального прокурора.

"Ми ці списки уточнюємо, і дійсно було знайдено сьогодні на території Херсонської СІЗО особові справи цих в'язнів", – зазначив голова Нацполіції.

Він сказав, що йдеться про близько 457 арештованих та ув'язнених, але дані уточнюються.

Нагадаємо

11 листопада Херсон повернувся під контроль України. У місті з 17:00 до 8:00 ввели комендантську годину.