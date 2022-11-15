Оккупанты выпустили более 400 заключенных из СИЗО Херсона: часть полиция уже задержала
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. российские оккупанты выпустили из херсонского СИЗО более 400 заключенных, 166 из них уже задержали. Об этом в эфире телемарафона сообщили первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин и глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
"Оккупанты способствовали побегу заключенных из Херсонского следственного изолятора. Уже был осуществлен ряд оперативно-розыскных мероприятий и около 70 этих представителей так называемого спецконтингента силами правоохранителей уже переданы представителям пенитенциарной службы", – рассказал Енин.
Игорь Клименко сообщил, что вернули уже 166 заключенных.
"На данный момент подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных", – сказал он.
По словам Клименко, полиция работает по всей Украине вместе с Министерством юстиции и Офисом Генерального прокурора.
"Мы эти списки уточняем, и действительно были найдены сегодня на территории Херсонской СИЗО личные дела этих заключенных", – отметил глава Нацполиции.
Он сказал, что речь идет о 457 арестованных и заключенных, но данные уточняются.
Напомним
11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины. В городе с 17:00 до 8:00 ввели комендантский час.