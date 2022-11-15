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Оккупанты выпустили более 400 заключенных из СИЗО Херсона: часть полиция уже задержала

Киев • УНН

 • 293794 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. российские оккупанты выпустили из херсонского СИЗО более 400 заключенных, 166 из них уже задержали. Об этом в эфире телемарафона сообщили первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин и глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

"Оккупанты способствовали побегу заключенных из Херсонского следственного изолятора. Уже был осуществлен ряд оперативно-розыскных мероприятий и около 70 этих представителей так называемого спецконтингента силами правоохранителей уже переданы представителям пенитенциарной службы", – рассказал Енин.

Игорь Клименко сообщил, что вернули уже 166 заключенных.

"На данный момент подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных", – сказал он.

По словам Клименко, полиция работает по всей Украине вместе с Министерством юстиции и Офисом Генерального прокурора.

"Мы эти списки уточняем, и действительно были найдены сегодня на территории Херсонской СИЗО личные дела этих заключенных", – отметил глава Нацполиции.

Он сказал, что речь идет о 457 арестованных и заключенных, но данные уточняются.

Напомним

11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины. В городе с 17:00 до 8:00 ввели комендантский час.

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