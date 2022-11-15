Втеча понад 400 в'язнів із СІЗО Херсона: частина самостійно звернулася до поліції

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"Ув’язненні зі слідчого ізолятору Херсону були випущені під час відступу окупаційних військ і зараз повертаються до СІЗО. Частина з них звернулася до органів поліції з тим, щоб ті затримали їх і визначили їхній процесуальний статус, частина самостійно повернулися до слідчого ізолятора", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, у слідчому ізоляторі збереглася більшість особових справ ув’язнених. Зараз триває робота щодо відновлення всієї інформації щодо ув’язнених.

"Ув’язнені, які вже знаходяться в СІЗО і їх статус підтверджений, будуть евакуйовані до інших слідчих ізоляторів за межами Херсонщини", – повідомили у Мін'юсті.

Нагадаємо

російські окупанти випустили з херсонського СІЗО понад 400 в'язнів, 166 з них вже затримали.