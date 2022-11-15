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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Втеча понад 400 в'язнів із СІЗО Херсона: частина самостійно звернулася до поліції

Втеча понад 400 в'язнів із СІЗО Херсона: частина самостійно звернулася до поліції

Київ • УНН

 • 510023 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Частина ув'язнених зі слідчого ізолятору у Херсоні, яких випустили російські окупанти, самостійно звернулася до поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Деталі

"Ув’язненні зі слідчого ізолятору Херсону були випущені під час відступу окупаційних військ і зараз повертаються до СІЗО. Частина з них звернулася до органів поліції з тим, щоб ті затримали їх і визначили їхній процесуальний статус, частина самостійно повернулися до слідчого ізолятора", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, у слідчому ізоляторі збереглася більшість особових справ ув’язнених. Зараз триває робота щодо відновлення всієї інформації щодо ув’язнених.

"Ув’язнені, які вже знаходяться в СІЗО і їх статус підтверджений, будуть евакуйовані до інших слідчих ізоляторів за межами Херсонщини", – повідомили у Мін'юсті.

Нагадаємо

російські окупанти випустили з херсонського СІЗО понад 400 в'язнів, 166 з них вже затримали.

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