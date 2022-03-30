ВТБ выставил на продажу свое европейское подразделение - Bloomberg

Детали

По словам информированных источников, немецкие регуляторы поддерживают план ВТБ, пытаясь избежать беспорядочного развала франкфуртского VTB Bank Europe SE. Хотя продажа — не единственный вариант, однако за нее можно договориться в кратчайшие сроки, добавили они.

ВТБ и немецкие регуляторы пытаются структурировать сделку таким образом, чтобы покупатель не нарушил санкции против россии. Один из обсуждаемых вариантов - это обмен российскими и европейскими активами с материнской компанией, хотя из-за санкций в отношении ВТБ это может вызвать сложности.

Ранее в этом месяце, пишет Bloomberg, немецкая власть заставляла VTB Bank Europe SE продать отдельные активы, чтобы обеспечить достаточное количество ликвидных средств для снятия депозитов.

Напомним

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их на пересмотр. Решение связано с санкциями против рф из-за нападения на Украину.