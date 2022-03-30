ВТБ виставив на продаж свій європейський підрозділ - Bloomberg

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За словами проінформованих джерел, німецькі регулятори підтримують план ВТБ, намагаючись уникнути безладного розвалу франкфуртського VTB Bank Europe SE. Хоча продаж — не єдиний варіант, проте за нього можна домовитися в найкоротші терміни, додали вони.

ВТБ і німецькі регулятори намагаються структурувати угоду таким чином, щоб покупець не порушив санкції проти росії. Один із варіантів, що обговорюється, — це обмін російськими та європейськими активами з материнською компанією, хоча через санкції щодо ВТБ це може викликати складнощі.

Раніше цього місяця, пише Bloomberg, німецька влада змушувала VTB Bank Europe SE продати окремі активи, щоб забезпечити достатню кількість ліквідних коштів для зняття депозитів.

Нагадаємо

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги 32 російських банків і помістило їх на перегляд. Рішення пов’язане з санкціями проти рф через напад на Україну.