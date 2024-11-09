ВСУ сбили 32 дрона из 51 запущенного: массированная атака на 11 областей Украины
Киев • УНН
Ночью 9 ноября противник атаковал Украину 51 ударным беспилотником, включая "Shahed". Силы ПВО уничтожили 32 дрона в 11 областях, еще 18 были потеряны во время рейда.
Во время воздушного боя защитники уничтожили 32 вражеских БпЛА. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на 9 ноября 2024 года противник совершил массированную атаку на Украину, запустив 51 ударный беспилотник, включая дроны типа "Shahed" и аппараты неустановленного типа.
Основной удар пришелся на Одесскую область, однако под угрозой оказались и другие регионы.
По оперативным данным, ВСУ уничтожили 32 вражеских беспилотника в разных областях, среди которых Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Полтавская, Винницкая, Черкасская и Тернопольская. Еще 18 дронов, зафиксированных в воздушном пространстве, были локально потеряны во время рейда на разные регионы страны.
Потери террористов за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 9 ноября9 ноября 2024, 05:22 • 14712 просмотров