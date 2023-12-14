ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонщины - Гуменюк

российские оккупанты пытаются выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций на левобережье Херсонщины, но подразделения, которые удерживают позиции на левом берегу крепко держатся и наносят потери врагу. Об этом сообщила в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

Даже в сложных погодных условиях нам удается наносить врагу потери, и с использованием аэроразведки, и соответствующих артиллерийских систем в режиме контрбатарейной борьбы. Те подразделения, которые удерживают позиции на левом берегу также крепко держат и наносят потери врагу - сказала Наталья Гуменюк.

Детали

Она добавила, что враг пытается выбить ВСУ с занимаемых позиций на левобережье Херсонщины. Также оккупанты активизировали свою деятельность практически по всей линии фронта. Однако, удержание позиций остается за Силами обороны и боевая работа имеет мощные результаты. Она отметила, что каждые сутки удается уничтожать автобронетехнику - танки, бронированные машины десанта и пехоты, минометные установки.

Напомним

российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 114 раз, попали в том числе в критическую инфраструктуру в Херсонском районе, известно о погибшем и раненом.