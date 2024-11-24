ВСУ поразили радиолокационную станцию "С-400" оккупантов в курской области

Силы обороны Украины сегодня ночью поразили радиолокационную станцию ЗРК «С-400» российских оккупантов в курской области, сообщил в воскресенье Генштаб ВСУ, передает УНН.

В ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии рф на территории курской области - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «С-400».

Как отметили в Генштабе, указанное подразделение вооруженных сил рф вело боевую работу в режиме «земля-земля», то есть поражая наземные неподвижные цели. Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины.

Боевая работа по военным целям оккупантов продолжается, заявили в Генштабе.

Ранее

В рф утверждали, что отбили атаку из 34 беспилотников над курской, липецкой, белгородской и орловской областями. По словам губернатора курской области, среди сбитых целей были также две ракеты.