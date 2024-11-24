ВСУ поразили радиолокационную станцию "С-400" оккупантов в курской области

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 135005 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 139997 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 149004 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 185573 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 169106 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 131599 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 140275 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143924 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150877 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151279 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мне было так неловко: Виктория Бекхэм раскрыла истинную причину, по которой она никогда не улыбалась на фотографиях

Мне было так неловко: Виктория Бекхэм раскрыла истинную причину, по которой она никогда не улыбалась на фотографиях

 • 49725 просмотра
NASA обнаружило очень молодую планету, на ней может быть жизнь

NASA обнаружило очень молодую планету, на ней может быть жизнь

 • 41528 просмотра
Защитила свое имя: Кэти Перри выиграла суд против одноименного дизайнера одежды

Защитила свое имя: Кэти Перри выиграла суд против одноименного дизайнера одежды

 • 35307 просмотра
Выделенных денег недостаточно для борьбы с климатом: итоги саммита COP29

Выделенных денег недостаточно для борьбы с климатом: итоги саммита COP29

 • 29685 просмотра
Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе

Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе

05:22 • 47775 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 135005 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 115840 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 127822 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 185573 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 169106 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

 • 93667 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 100578 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 96581 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 69252 просмотра
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

 • 89257 просмотра
Актуальное
ВСУ поразили радиолокационную станцию "С-400" оккупантов в курской области

ВСУ поразили радиолокационную станцию "С-400" оккупантов в курской области

Киев  •  УНН

 • 7930 просмотра

Read in English

Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешный удар по позициям зенитного ракетного дивизиона рф на территории курской области. Уничтожена радиолокационная станция ЗРК «С-400», которая использовалась для обстрелов гражданских объектов.

Силы обороны Украины сегодня ночью поразили радиолокационную станцию ЗРК «С-400» российских оккупантов в курской области, сообщил в воскресенье Генштаб ВСУ, передает УНН

В ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии рф на территории курской области

- говорится в сообщении ПС ВСУ. 

Зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «С-400».

Как отметили в Генштабе,  указанное подразделение вооруженных сил рф вело боевую работу в режиме «земля-земля», то есть поражая наземные неподвижные цели. Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины.

Боевая работа по военным целям оккупантов продолжается, заявили в Генштабе. 

Ранее

В рф утверждали, что отбили атаку из 34 беспилотников над курской, липецкой, белгородской и орловской областями. По словам губернатора курской области, среди сбитых целей были также две ракеты.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400