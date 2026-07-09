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ВСУ опубликовали видео горящих обломков сбитого российского Су-35

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Третий армейский корпус опубликовал видео горящих обломков российского Су-35, сбитого 8 июля на восточном направлении. Воздушные силы Украины подтвердили успешное поражение истребителя.

ВСУ опубликовали видео горящих обломков сбитого российского Су-35

Украинские военные обнародовали видеозапись, на которой зафиксированы горящие обломки российского истребителя Су-35, сбитого Воздушными силами ВСУ 8 июля на восточном направлении. Об этом сообщает УНН.

Детали

Кадры опубликовал в Telegram Третий армейский корпус.

Российский истребитель Су-35 тлеет в зоне ответственности Третьего армейского корпуса! Поздравляем Воздушные Силы Украины с успешным поражением

- говорится в подписи к видео.

Напомним

Накануне Воздушные силы Украины заявили о сбитии российского многоцелевого истребителя Су-35 на восточном направлении.

ВСУ подтвердили удар по аэродрому "БорисоГлебск", где базируются российские истребители05.07.25, 08:50 • 1939 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине