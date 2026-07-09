ВСУ опубликовали видео горящих обломков сбитого российского Су-35
Киев • УНН
Третий армейский корпус опубликовал видео горящих обломков российского Су-35, сбитого 8 июля на восточном направлении. Воздушные силы Украины подтвердили успешное поражение истребителя.
Украинские военные обнародовали видеозапись, на которой зафиксированы горящие обломки российского истребителя Су-35, сбитого Воздушными силами ВСУ 8 июля на восточном направлении. Об этом сообщает УНН.
Детали
Кадры опубликовал в Telegram Третий армейский корпус.
Российский истребитель Су-35 тлеет в зоне ответственности Третьего армейского корпуса! Поздравляем Воздушные Силы Украины с успешным поражением
Напомним
Накануне Воздушные силы Украины заявили о сбитии российского многоцелевого истребителя Су-35 на восточном направлении.
ВСУ подтвердили удар по аэродрому "БорисоГлебск", где базируются российские истребители05.07.25, 08:50 • 1939 просмотров