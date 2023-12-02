ВСУ опубликовали кадры разрушенной Марьинки с воздуха

600 грузовиков стоят в очереди на границе со стороны Словакии на фоне блокады перевозчиков

Около 600 грузовиков стоят в очереди на словацко-украинской границе после того, как словацкие перевозчики начали блокировать границу, присоединившись к польским водителям.