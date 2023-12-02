ВСУ опубликовали кадры разрушенной Марьинки с воздуха
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины обнародовали аэрофотоснимки разрушенного города Марьинка в Донецкой области
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины опубликовали фотографии разрушенного из-за российской агрессии города Марьинка в Донецкой области, передает УНН.
Детали
Сухопутные войска ВСУ опубликовали кадры полностью разрушенной Марьинки, снятые с воздуха.
Дополнение
Генштаб сообщал, что на Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.
ВСУ опубликовали кадры разрушенной Марьинки с воздуха
Вооруженные силы Украины обнародовали аэрофотоснимки разрушенного города Марьинка в Донецкой области.
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