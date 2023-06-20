Поступление-2023: стало известно, можно ли подавать прошлогодние сертификаты ВНО

Детали

Так, сертификаты ВНО должны быть по предметам, которые были предусмотрены правилами приема учебного заведения в один из этих лет для соответствующей специальности (специализации, предметной специальности, конкурсного предложения) и источника финансирования, с весовыми коэффициентами, определенными Порядком приема.

"Перечень конкурсных предметов, по которым поступающие могут подавать сертификаты внешнего независимого оценивания 2020-2021 годов, отмечается в правилах приема учебного заведения", - говорится в сообщении.

По желанию абитуриента, результаты ВНО 2020–2021 года по украинскому языку и литературе / украинскому языку, математике, истории Украины, иностранному языку, физике, химии, биологии, географии могут быть учтены вместо соответствующих основных предметов УМТ или дополнительного блока НМТ 2023 года, если разница баллов НМТ и ВНО по соответствующему предмету не превышает 15 баллов.

В случае использования сертификатов ЗНО за 2020 или 2021 год, весовой коэффициент для оценки по географии будет равен весовому коэффициенту по истории Украины.

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту принять за основу проект закона, который предусматривает проведение ГИА для учащихся 9 и 11 классов по 4 обязательным предметам.

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