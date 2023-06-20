Вступ-2023: стало відомо, чи можна подавати торішніі сертифікати ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У 2023 році випускники шкіл минулих років можуть подати для вступу результати тестів зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років або результати НМТ 2022 року. Про це повідомляє видання Освіта.ua, пише УНН.
Деталі
Так, сертифікати ЗНО повинні бути з предметів, що були передбачені правилами прийому закладу освіти в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування, з ваговими коефіцієнтами, визначеними Порядком прийому.
"Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років, зазначається у правилах прийому закладу освіти", - йдеться у повідомленні.
За бажанням вступника, результати ЗНО 2020–2021 року з української мови та літератури / української мови, математики, історії України, іноземної мови, фізики, хімії, біології, географії можуть бути враховані замість відповідних основних предметів НМТ чи додаткового блоку НМТ 2023 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.
У разі використання сертифікатів ЗНО за 2020 або 2021 рік, ваговий коефіцієнт для оцінки з географії буде дорівнювати ваговому коефіцієнту з історії України.
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту ухвалити за основу проєкт закону, який передбачає проведення ДПА для учнів 9 та 11 класів з 4 обов'язкових предметів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як вступити до вишу із закордонним атестатом - відповідь Міносвіти