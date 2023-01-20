Поступление-2023: дети погибших защитников Украины будут приниматься вне конкурса

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«Рассчитываться конкурсный балл будет с учетом коэффициентов, установленных для предметов на разные специальности. В целом поступающие смогут подавать до 20 заявлений, из которых не более 5 заявлений – на места государственного и/или регионального заказа. Конкурсный балл для поступления по всем источникам финансирования, на основе полного общего среднего образования, ОКУ бакалавра и младшего специалиста, не может быть меньше 150 баллов для врачебных специальностей и не может быть меньше 140 баллов для специальностей отраслей знаний права, публичного управления и администрирования, международных отношений, фармации. На все остальные специальности поступающие будут допускаться к конкурсному отбору на места государственного и регионального заказа в случае наличия конкурсного балла не менее 130. Для детей погибших защитников и защитниц Украины эти требования применяться не будут», – сообщил Шаров.

Также для поступления в этом году вместо результатов НМТ можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022 года, или ВНО 2021 или 2020 года. А для поступающих на художественные и спортивные специальности дополнительно необходимо будет сдать дополнительное творческое или спортивное задание.

Напомним

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил детали вступительной кампании для абитуриентов.