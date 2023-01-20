Вступ-2023: діти загиблих захисників України прийматимуться поза конкурсом

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«Розраховуватися конкурсний бал буде з урахуванням коефіцієнтів, встановлених для предметів на різні спеціальності. Загалом вступники зможуть подавати до 20 заяв, з яких не більше 5 заяв – на місця державного та/або регіонального замовлення. Конкурсний бал для вступу за всіма джерелами фінансування, на основі повної загальної середньої освіти, ОКР бакалавра та молодшого спеціаліста, не може бути меншим 150 балів для лікарських спеціальностей та не може бути менше 140 балів для спеціальностей галузей знань права, публічного управління та адміністрування, міжнародних відносин, фармації. На всі інші спеціальності вступники будуть допускатися до конкурсного відбору на місця державного та регіонального замовлення в разі наявності конкурсного балу не менше 130. Для дітей загиблих захисників і захисниць України ці вимоги застосовуватися не будуть», – повідомив Шаров.

Також для вступу в цьому році замість результатів НМТ можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року, або ЗНО 2021 чи 2020 року. А для вступників на мистецькі та спортивні спеціальності додатково необхідно буде скласти додаткове творче чи спортивне завдання.

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Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив деталі вступної кампанії для абітурієнтів.