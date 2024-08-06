Высший совет правосудия уволил судью Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева. Решение принято 6 августа 2024 года за совершение существенного дисциплинарного проступка, сообщили в пресс-службе ВСП во вторник, пишет УНН.

Детали

"6 августа 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - сообщили в ВСП в Telegram.

Отмечается, что ВСП уволил судью Кассационного административного суда в составе Верховного Суда "за совершение существенного дисциплинарного проступка".

Дополнение

Экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев - фигурант дела о взятке. По данным НАБУ, средства предоставлялись владельцем группы "Финансы и кредит" за принятие решения в его пользу. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 бизнесмен, как указали в НАБУ, вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с тогдашним председателем Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 он передал адвокату 2,7 млн ​​дол. (1,8 млн долл. – председателю и судьям Верховного Суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг), сообщили в НАБУ.

15 мая 2023 года при получении второго транша на сумму 450 тыс. дол. тогдашний председатель Верховного Суда и адвокат был разоблачен "на горячем". На следующий день им сообщили о подозрении. На данный момент дело передали в суд.